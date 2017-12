Mostre, pittura russa a Torino

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - E' aperta fino al 26 gennaio 2018, a Palazzo Lascaris, la mostra di pittura russa 'Oltre lo sguardo. Sguardi che parlano / Terre che accolgono', curata da Paola Zola, direttrice artistica della Collezione Pittori per la Pace, in collaborazione con Simona Truglio, presidente dell'Associazione Eleyka.

I 40 quadri esposti sono tratti dalla Collezione Pittori per la Pace, costituita da più di 500 opere realizzate da 250 artisti delle 15 ex Repubbliche Socialiste Sovietiche con varie tecniche pittoriche, diversi materiali e supporti. L'intera Collezione è esposta sui muri delle case di Torre Canavese e nella locale Pinacoteca, intitolata a Raissa Gorbaciova.

L'idea nasce dal Comune di Torre Canavese che, in collaborazione con la galleria d'Arte e Antiquariato Datrino, ha invitato artisti di ogni nazione a dipingere soggetti e temi che riflettessero gli usi e i costumi del proprio paese.