Mihajlovic, con Spal prova di maturità

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Contro la Spal come contro la Roma, con la stessa "aggressività, voglia e rabbia". Terminate le sfide con le big, Sinisa Mihajlovic chiede al suo Torino fresco di qualificazione ai quarti di Coppa Italia una prova di maturità. Perché "l'Europa si gioca ogni volta". "Se non giochiamo al massimo, possiamo anche perdere", è l'avvertimento del tecnico granata, che chiede concentrazione a Belotti e compagni. "Abbiamo superato alla grande un ciclo di partite molto difficili, dimostrando di non essere in crisi come diceva qualcuno. Con la stessa determinazione, possiamo portare a casa il risultato da Ferrara".