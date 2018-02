Esof: Commissione Ue alloca 1 mln euro Visita direttore generale Smits a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 4 FEB - Continua l'impegno dell'Ue per sostenere il progetto Esof 2020 a Trieste. La direzione generale per la Ricerca e l'Innovazione della Commissione europea, attraverso il direttore, giunto in visita a Trieste, Robert-Jan Smits, ha allocato un milione di euro per l'iniziativa. Non si esclude che la cifra possa in futuro, in preparazione dell'evento, aumentare.



A Trieste per partecipare al "Forum on new international research facilities for South East Europe" all'Icpt, Smits è rimasto molto colpito dalla bellezza della stazione elettrica nel Porto vecchio di Trieste, dove ha compiuto un sopralluogo.



La scelta di Esof 2020 è caduta su Trieste anche perché l'Unione europea tende sempre di più a valorizzare non solo le grandi città, ma anche quelle più piccole e meno conosciute, nell'intento che l'Europa mostri le sue bellezze, anche quelle nascoste.



E in attesa del grande evento, quando Trieste si trasformerà nella Capitale della Scienza, Peter Tindemans, segretario generale di Euroscience, appoggia completamente pro-Esof, cioè il percorso di avvicinamento a Esof stesso, in pratica il programma parallelo di Trieste che comincia quest'anno in vista dell'appuntamento del 2020.



E' infine in fase di costituzione lo steering committee, una delle tre commissioni che regolano Esof, la più importante. Le altre due sono Committee and international media e Marketing Committee.



(ANSA).





