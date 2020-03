Unimol, laurea a distanza per 5 medici

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 MAR - Le prime lauree in modalità telematica dell'Università del Molise sono realtà: quattro studentesse ed uno studente del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, insieme alla Commissione di laurea, sono stati i protagonisti della prima seduta di laurea telematica programmata dall'Ateneo. Questi i cinque neo medici chirurghi: Giulia Chiappini da Como, Francesca Del Vecchio da Brindisi, Ilenia Gravina da Caserta, Livia Moffa da Riccia (Campobasso) e da Bari, Francesco Dario Venezia. In un video messaggio il rettore, Luca Brunese, è tornato a rivolgersi agli studenti e alla comunità accademica sottolineando la realizzazione della prima sessione di laurea in modalità a distanza dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. "Abbiamo in programma - le parole del Rettore - di mettere in atto, non appena sarà possibile, iniziative di condivisione come la 'Giornata del Laureato di Dipartimento', un'occasione speciale per festeggiare pubblicamente tutti insieme, famiglie, laureati e docenti".