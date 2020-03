Coronavirus:donato un ventilatore polmonare al 'Veneziale'

(ANSA) - MONTERODUNI (ISERNIA), 27 MAR - Un ventilatore polmonare è stato donato all'ospedale 'Veneziale' di Isernia da un gruppo di amici di Monteroduni (Isernia): il sindaco Custode Russo, Sante e Annalisa Gentile Gestione, Gabriele Cristinzio e Clementino Pallante. "Con questa iniziativa - hanno scritto in una nota - si è voluto fornire un aiuto concreto utile a fronteggiare questo periodo di estrema difficoltà per tutta la popolazione molisana. In un momento così difficile, un sostegno reale può essere una giusta carica positiva per affrontare al meglio questa emergenza". (ANSA).