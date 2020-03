Forze polizia schierate,tributo a sanità

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 MAR - Le forze di polizia della provincia di Campobasso rendono omaggio ai sanitari dell'ospedale 'Cardarelli', centro Hub regionale per il Coronavirus. Questa mattina, su iniziativa del Questore Giancarlo Conticchio, gli equipaggi in della Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale hanno composto uno schieramento interforze per rendere un formale saluto al personale sanitario che per pochi secondi ha lasciato le corsie e ha potuto raccogliere l'omaggio tributato a tutti coloro che stanno combattendo senza sosta per prestare la dovuta assistenza ai malati.

All'iniziativa ha partecipato anche il Direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) Oreste Florenzano. Al termine, le pattuglie hanno ripreso il proprio servizio di controllo per garantire l'attuazione delle misure volte a fronteggiare il diffondersi del Covid-19 mentre il personale sanitario è tornato nei reparti.