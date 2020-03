Molise, sale a 8 numero totale decessi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 MAR - Dall'inizio dell'emergenza Covid-19 il numero complessivo dei decessi in Molise, riconducibili al Coronavirus, sale a 8. L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) nel pomeriggio ha comunicato l'aggiornamento della situazione relativa al totale dei casi registrati in regione: 71 positivi, in terapia intensiva ricoverate 7 persone, 16 quelle in malattie infettive. I pazienti positivi asintomatici posti in isolamento domiciliare sono complessivamente 30, di cui 9 dimessi. Fermo a 3 il numero dei guariti.