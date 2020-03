Maltempo: interrotti collegamenti Termoli-Isole Tremiti

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 24 MAR - Ancora interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). Dalla giornata di ieri la motonave "Isola di Capraia" non effettua le corse per San Domino a causa delle avverse condizioni meteomarine. La Capitaneria di Porto di Termoli ha diramato questa mattina un avviso di burrasca. Il bollettino prevede mare mosso e vento da nord a forza 7. I pescherecci della marineria molisana sono tutti in porto: alcuni a causa del maltempo altri per l'emergenza coronavirus in atto. (ANSA).