Toma, bene stop spostamenti comuni diver

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 MAR - "Siamo stati i primi in Italia a recepire ed applicare in maniera restrittiva le norme varate per prevenire la diffusione del contagio da Coronavirus.

Nei giorni scorsi abbiamo richiesto ed auspicato ulteriori provvedimenti. Il Governo ha appena disposto il divieto di trasferimento delle persone fisiche da un comune all'altro. È una scelta dolorosa, perché noi vorremmo proteggere qui tutti i nostri molisani che si trovano nel resto dell'Italia, ma purtroppo necessaria, per loro e per noi". Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a margine dell'ordinanza adottata congiuntamente dai ministri della Salute e dell'Interno. "Rispettiamo le norme e coltiviamo la fiducia.

Appena passerà tutto questo ci stringeremo nel più bell'abbraccio che la nostra comunità abbia mai avuto. Vi voglio bene, teniamo duro amici".