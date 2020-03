Mascherine? A Tufara distribuzione 'democraica'

(ANSA) - TUFARA (CAMPOBASSO), 21 MAR - Mascherine distribuite ai nuclei familiari del paese in maniera mirata ed equa. Sono 500 quelle che il Comune di Tufara è riuscito a reperire e che saranno consegnate a domicilio da un gruppo di volontari usando il criterio del 50% in base al numero dei componenti. Se una famiglia è composta da 4 persone ne riceverà 2, in caso di numero dispari il 50% +1, una famiglia composta da 5 persone ne riceverà quindi 3. Lo rende noto il sindaco, Gianni Di Iorio. Oltre alle mascherine, verrà consegnato un vademecum su come vanno sterilizzate in modo da poterle riutilizzare. "Seguirà - spiega il primo cittadino - un'ulteriore ordinanza a partire da lunedì in cui tutti i cittadini potranno fare la spesa presso gli esercizi commerciali del territorio di Tufara soltanto se saranno muniti della mascherina indossata". Poi, ricorda: "Si ribadisce che è già normato dai decreti nazionali che può uscire a fare la spesa soltanto un componente del nucleo familiare". (ANSA).