Toma,servono medici, mandate candidature

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 MAR - "Abbiamo bisogno di medici e personale sanitario, fate pervenire all'Azienda sanitaria regionale (Asrem) le vostre candidature, ma velocemente". È l'appello rivolto dal presidente della Regione, Donato Toma. Il Molise, dunque, come tante altre regioni, è in affanno e chiede a giovani laureati e a quanti sono in possesso di titoli specifici di proporsi. La cronica carenza di personale sanitario con l'emergenza Coronavirus in atto, si è trasformata in vera emergenza, comunque non facile da affrontare. Fino a qualche mese fa molti concorsi banditi dall'Asrem sono andati quasi deserti, mentre in altri casi i candidati dopo essere risultati idonei hanno rinunciato. Nelle ultime ore si è anche parlato, il confronto è ancora aperto, della riapertura degli ospedali di Larino (Campobasso) e Venafro (Isernia), strutture da destinare alla cura di pazienti non affetti da Covid-19.