Covid-19, 50 positivi, 6 in intensiva

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 MAR - In Molise la situazione complessiva, aggiornata alle 18 di oggi, è la seguente: 50 positivi, quattro più di ieri, di cui 41 in provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 5 provenienti da fuori regione. 450 i tamponi finora eseguiti. In terapia intensiva ricoverate 6 persone, 13 in malattie infettive, 19 quelle asintomatiche in isolamento domiciliare. Nove i pazienti positivi ricoverati in strutture private accreditate, di cui 2 della provincia di Campobasso, 2 di Isernia, 5 provenienti da altre regioni. I soggetti in isolamento domiciliare sono in totale 238, 153 quelli in sorveglianza. Lo comunica il presidente della Regione, Donato Toma.