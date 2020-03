Anziani, Cc portano farmaci e alimenti

(ANSA) - ISERNIA, 20 MAR - I carabinieri della stazione di Frosolone (Isernia) si sono messi a disposizione per aiutare i cittadini più in difficoltà a causa dell'emergenza da Covid-19.

Una donna 71enne che vive sola a S.Elena Sannita aveva chiesto l'aiuto dei militari poiché aveva assoluta necessità di ritirare presso la farmacia dell'Ospedale "Veneziale" di Isernia importanti medicinali, non avendo la patente né ottenuto disponibilità dai vicini. Oltre al ritiro dei farmaci alla donna è stata consegnata da uno dei militari, una mascherina di esclusiva proprietà privata, di cui la donna aveva bisogno, visto che dovrà andare all'Ospedale Cardarelli di Campobasso per sottoporsi ad unurgente trattamento sanitario. Nella stessa giornata i militari sono andati anche da una donna 83enne, separata, pensionata, che vive in stato di indigenza per sincerarsi delle sue condizioni di salute: le hanno donato generi alimentari al fine di assicurarle un minimo di assistenza tenuto conto che la stessa ha difficoltà a raggiungere il centro abitato.