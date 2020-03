Molise, 34 positivi,anche tre medici 118

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 MAR - Il bollettino dei contagi da coronavirus in Molise, aggiornato a questa mattina, parla di 34 casi positivi. Cinque pazienti sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso, 9 in malattie infettive e 18 in isolamento domiciliare. Un altro paziente si trova al 'Neuromed' di Pozzilli (Isernia). Tra i contagiati anche tre medici del 118 di Bojano (Campobasso).