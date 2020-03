Coronavirus:manca disinfettante?A 'Gemelli Molise' fai da te

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 MAR - Fare 'di necessità, virtù'. E così, vista la carenza di gel disinfettante e l'aumento esponenziale della richiesta, gli specialisti della struttura sanitaria 'Gemelli Molise' lo hanno fabbricato 'in casa'. La 'ricetta' è stata fornita dall'Ordine dei Farmacisti e rispetta perfettamente le linee guida ministeriali.

"Le apparecchiature in dotazione nei laboratori della farmacia - fanno sapere dal 'Gemelli' - hanno permesso di realizzare un composto sicuro e allo stesso tempo funzionale alle esigenze del momento. Si riesce, in questo modo, a generare una quantità rilevante di gel disinfettante, al punto che il personale ha pensato di donare alcuni flaconi alle parrocchie di Campobasso e alla Caritas" Un piccolo gesto di solidarietà, che arriva nel giorno della festa di San Giuseppe artigiano e del 25/o anniversario della posa della prima pietra di quello che sarebbe diventato il Centro di ricerche e formazione ad alta tecnologia nelle Scienze Biomediche. In quell'occasione San Giovanni Paolo II giunse sulla collina di Monte Vairano, a Campobasso, per benedire la prima pietra. (ANSA).