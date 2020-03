Coronavirus: 19 positivi in Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 MAR - Complessivamente, i casi positivi al Covid-19 in Molise sono 19, oltre ai due trasferiti da Bergamo: cinque le persone in terapia intensiva, di cui i due pazienti arrivati dalla Lombardia, quattro nel Reparto di Malattie infettive, tutte ricoverate presso l'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso. Sono 12, invece, le persone in isolamento domiciliare; ieri si è registrato il decesso di uno dei pazienti che era ricoverato in terapia intensiva.