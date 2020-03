Coronavirus: messa Vescovo Termoli-Larino su facebook

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 15 MAR - Messa in diretta Facebook questa mattina dal santuario della Madonna della Vittoria in Valentino, del vescovo della Diocesi di Termoli-Larino Gianfranco De Luca. Il presule vuole restare vicino alla comunità dei fedeli del Basso Molise in questo periodo di emergenza dovuta al coronavirus e, per tale motivo, oggi, a partire dalle 10.30 ha voluto condividere la celebrazione eucaristica via social. Il 19 marzo prossimo, in occasione della festa di San Giuseppe, la comunità diocesana si unirà a tutte le Chiese d'Italia per aderire al momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il rosario, simbolicamente uniti, alla stessa ora: alle ore 21. Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. Domenica 22 marzo, alle ore 10, il Vescovo celebrerà la Santa messa al Santuario diocesano della Madonna della Difesa a Casacalenda (Campobasso).

Mons. De Luca, infine, richiama alla responsabilità e al rispetto di tutte le prescrizioni necessarie ricordando sempre che:"nella costruzione del bene comune c'è anche il nostro bene e che la specificità di ciascuno va accolta e vissuta nell'orizzonte dell'insieme. A tutte le comunità il Vescovo ha rinnovato la Santa benedizione".

