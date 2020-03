Meno male che ho cane, pronta 'evasione'

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 14 MAR - Sole, mare, sport all'aria aperta e soprattutto passeggiate con il cane. A Termoli, in mattinata, nonostante l'emergenza coronavirus, in tanti si sono riversati sul lungomare nord e sud di Termoli con scarpe da ginnastica e l'amico a "quattro zampe" al seguito che rappresenta il motivo più "gettonato" in quest'ultimo periodo per uscire da casa e aiuta a trascorrere meglio le giornate per chi non ha la famiglia vicino. "Il cane ci salva in questo periodo - dichiara un residente oggi su viale Cristoforo Colombo -. Ci dà la possibilità di uscire all'aria aperta". Stessa situazione nei quartieri di Termoli dove, oggi, giovani ed adulti sono usciti con cane in "pole position". File, invece, ai supermercati. Alcuni magazzini hanno attivato la prenotazione con biglietto all'ingresso del punto vendita con chiamata dei clienti autorizzati ad entrare: uno massimo due alla volta muniti rigorosamente di guanti e mascherina.