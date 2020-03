Covid19, sarte Agnone fanno mascherine

(ANSA) - ISERNIA, 13 MAR - L'ospedale 'Veneziale' di Isernia riceverà due ventilatori polmonari. I medici hanno voluto rendere noto che sono stati donati dalla famiglia Valerio, titolare di un'azienda che produce vini, e dalla 'Smaltimenti sud'. I macchinari, di estrema importanza in questo momento, arriveranno nel giro di due settimane. Un altro aiuto alla sanità è arrivato da alcune sarte di Agnone (Isernia) che hanno realizzato 100 mascherine in Tnt (tessuto non tessuto), già distribuite al personale sanitario. L'Asrem, apprezzando il gesto, ha chiesto ancora la loro collaborazione facendo recapitare alle sarte di Agnone altro materiale per la realizzazione di mascherine.