Roccamandolfi, in piazza c'è arcobaleno

(ANSA) - ROCCAMANDOLFI (ISERNIA), 12 mar - Un arcobaleno, con l'auspicio che "Tutto andrà bene", colora la piazza di Roccamandolfi (Isernia), abituale luogo di ritrovo per i gli 800 abitanti e oggi deserta. Lo hanno disegnato, su un cartellone, due maestre del paese: Angela D'Andrea e Antonella Pizzuti recependo la proposta dei loro piccoli alunni, a nome dei quali lo hanno firmato. Un analogo cartello lo hanno affisso alla finestra dalla scuola colorando l'edificio insolitamente silenzioso. Inoltre, il sindaco del paese, Giacomo Lombardi, invitando i cittadini a rimanere in casa ha lanciato, tramite il suo profilo Facebook, l'iniziativa #Roccamandolfiinlettura per riscoprire il piacere che dà un buon libro. Già decine di persone hanno aderito condividendo il titolo del libro scelto.