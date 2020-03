Coronavirus: Unità crisi, riaprire ospedali Larino e Venafro

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 MAR - Riapertura degli ospedali di Larino (Campobasso) e Venafro (Isernia) e rimodulazione del Piano delle assunzioni allo scopo di incrementare, secondo le esigenze della sanità molisana, il personale sanitario. L'Unità di crisi ha approvato entrambe le proposte. C'è il via libera, dunque, del Tavolo permanente dell'Unità di crisi regionale (Ucr) presieduto dal Governatore Donato Toma.

"Nelle prossime ore" - si legge in una nota stampa del Presidente della Regione - verranno attivate "le procedure per chiedere la copertura economica al Dipartimento nazionale della Protezione civile". Il Tavolo, inoltre, ha concordato sulle modalità di controllo da parte dei sindaci del rispetto della quarantena e sull'attivazione di un numero verde e di una email dedicata della Protezione civile per ricevere informazioni logistiche non sanitarie.(ANSA).