Coronavirus, morto anziano a Spallanzani

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - E' deceduto ieri allo Spallanzani di Roma un uomo di 81 anni originario della provincia di Isernia, Sesto Campano, positivo al covid-19. Lo si apprende dallo Spallanzani. L'anziano era stato trasferito in gravissime condizioni dal San Raffaele di Cassino il 4 marzo con "gravissime patologie preesistenti a molti organi vitali".

I medici dello Spallanzani hanno fatto di tutto per salvarlo, ma purtroppo non ci sono riusciti. "Riteniamo che il paziente sia deceduto per le patologie prevalenti e preesistenti all'infezione - sottolinea la direzione sanitaria dello Spallanzani - abbiamo comunque disposto il riscontro autoptico al fine di confermare le valutazioni cliniche".