Coronavirus: detenuti barricati in carcere Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 9 MAR - Cinquanta detenuti del carcere di Isernia si sono barricati in una sezione del penitenziario bruciando materassi e suppellettili. Gli agenti della polizia penitenziaria in servizio - secondo quanto si apprende - sono chiusi nei loro uffici per ragioni di sicurezza. All'esterno del carcere si è formato un cordone costituito da tutte le forze dell'ordine. (ANSA).