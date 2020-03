Toma, Dpcm? Sud deve correre ai ripari

(ANSA) - CAMPOBASSO, 8 MAR - "Il Sud deve correre ai ripari per una disposizione pensata per le zone rosse del nord". Così all'ANSA il presidente della Regione Molise, Donato Toma, commentando le ultime disposizioni impartite dal Dpcm emanato oggi per prevenire, contenere e fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Nelle prossime ore il governatore emanerà una nuova ordinanza.