Coronavirus: Molise, obblighi anche per gestori trasporti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 8 MAR - Obblighi non solo per coloro che rientrano in Molise. La nuova ordinanza emessa dal governatore Donato Toma, li estende ai "gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della regione Molise" che devono "comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti che abbiano usufruito del servizio di trasporto, indicando la relativa intera tratta di percorrenza.

Nel provvedimento, inoltre, si raccomanda "a chiunque abbia conoscenza della violazione delle disposizioni (quarantena obbligatoria)" dell'Ordinanza, di farne riservata segnalazione alle seguenti mail: coronavirus@asrem.org; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org . (ANSA).