Negozi cinesi 'chiuso per ferie'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 7 MAR - Fino a qualche giorno fa, aperto sette giorni su sette, poi l'avviso 'chiuso la domenica', infine 'chiuso per ferie fino al 15 marzo'. La psicosi Coronavirus ha praticamente ridotto ai minimi termini le presenze di clienti in molti negozi di Campobasso gestiti da cittadini cinesi, tanto da 'costringerli' a ferie forzate. Una situazione difficile per l'economia locale che si riverbera anche su altre attività commerciali. "Il calo di presenze è evidente" - commenta il proprietario, molisano, di un esercizio pubblico all'interno di un centro commerciale della città. "La gente ha paura del contagio e da un paio di giorni abbiamo notato alcuni clienti che indossano le mascherine".