Coronavirus: sindacati a Toma,serve task force istituzionale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 7 MAR - Costituire un tavolo istituzionale permanente "per provare a condividere e declinare le diverse istanze in ambito regionale con un percorso immediato e costruttivo sia sui temi di carattere generale, riguardanti l'economia ed il mondo dell'impresa, sia su questioni contingenti che saranno determinate dall'emergenza Coronavirus in virtù dei Decreti legislativi già in essere e di quelli che saranno emanati nelle prossime ore e nei prossimi giorni". A chiederlo, con una nota congiunta inviata al presidente della Regione Donato Toma, i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Paolo De Socio, Giovanni Notaro e Tecla Boccardo. "Nello spirito di massima collaborazione che dovrebbe sempre contraddistinguere il rapporto tra istituzioni, mondo dell'impresa e rappresentanti dei lavoratori - spiegano nella nota - riteniamo utile prospettare, alla Sua cortese attenzione, la possibilità di attivare un tavolo di concertazione regionale specifico, relativo alle principali scelte strategiche da operarsi per il rilancio dello sviluppo e dell'occupazione in Molise anche alla luce della vicenda contingente relativa all'allarme Coronavirus che rischia di produrre già nel presente, ma soprattutto in prospettiva, situazioni di sofferenza e danni molto rilevanti all'economia regionale per settori produttivi e strategici come, ad esempio, il turismo, l'artigianato, il commercio e l'agroalimentare". (ANSA).