Turchia: sindaco di Fossalto, ora festival cultura curda

(ANSA) - FOSSALTO (CAMPOBASSO), 6 MAR - "Certo che non ce lo aspettavamo: ma tutto questo rumore fa capire che tipo di odio i turchi di Erdogan hanno per il popolo curdo. Inspiegabile.

Quindi che attacchino un paese di 1200 abitanti, non il primo a concedere la cittadinanza a Ocalan in Molise, è un buon segno.

Così possiamo aiutare il popolo curdo a prendersi quella visibilità che gli stiamo negando". Saverio Nonno, giovane sindaco di Fossalto commenta così all'ANSA l'attacco che il ministero degli esteri turco ha portato alla sua delibera che concede la cittadinanza onoraria al leader del Pkk ancora in carcere.

Per Nonno quindi "ora dobbiamo creare una unione dei sindaci che l'hanno concessa, con Napoli e Palermo, per fare manifestazioni nazionali a sostegno della lotta curda, e candido Fossalto a sede nazionale di un evento culturale forte, un festival della cultura curda in Italia". Fossalto è con Castelbottaccio, Tufara e Castel del Giudice uno dei 4 comuni molisani ad aver dato la cittadinanza ad Ocalan negli ultimi due anni. (ANSA).