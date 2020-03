Turchia: Prc, 'nota irricevibile, in Italia comuni liberi'

(ANSA) - PESCARA, 6 MAR - "La nota del ministero turco è irricevibile. In primis perché nel nostro paese i comuni sono liberi di votare senza imposizioni del governo. Il regime turco è abituato a arrestare i sindaci dell'opposizione e a bombardare le città ribelli. In Italia il fascismo lo abbiamo sconfitto nel 1945. Questa nota del ministero mostra quale sia la mentalità del fascista Erdogan. Ocalan non è un terrorista ma il leader del popolo curdo che subisce la repressione del nazionalismo turco. 10-100-1000 comuni che riconoscono la cittadinanza onoraria a Ocalan come 30 anni fa a Mandela. Per la pace e la democrazia invitiamo il regime turco a liberare Ocalan e tutti i prigionieri politici". Così il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo in risposta alla nota turca sulla cittadinanza del comune di Fossalto (Campobasso) al leader del Pkk. Il Prc è storicamente vicino alle posizioni curde. (ANSA).