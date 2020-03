Coronavirus,positivo paziente ricoverato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 4 MAR - Nuovo caso di positività al Coronavirus in Molise: è un medico di Termoli (Campobasso) che ha accusato sintomi influenzali dopo essere rientrato in Molise da una regione catalogata 'gialla' dalle autorità sanitarie; l'uomo ha effettuato un tampone all'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso. Da quanto si apprende da fonti sanitarie ha subito comunicato il suo stato di salute. Ora l'Azienda sanitaria regionale (Asrem) sta verificando i contatti avuti dall'uomo nelle ultime ore in attesa di eseguire il secondo test presso l'Istituto Superiore della Sanità. Intanto il test effettuato sull'altro paziente di Campomarino (Campobasso) ha dato esito negativo.