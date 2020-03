Coronavirus, positivo uomo di Vasto

(ANSA)-VASTO (CHIETI),4 MAR-Un uomo di Vasto (Chieti), ricoverato in isolamento nell'ospedale della città, è risultato positivo al Covid 19 dal test eseguito nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. Il campione è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità per le controanalisi. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo. Il sindaco Francesco Menna, informato dal Dipartimento di prevenzione della Asl, nella notte ha disposto subito la chiusura, fino a sabato 7 marzo, del polo liceale "Mattioli" - il paziente è una "unità di personale" della scuola; poi ha esteso il provvedimento a tutte le scuole cittadine. Durante la chiusura, fa sapere il sindaco, sarà effettuata la sanificazione del polo liceale, "necessaria ai sensi delle vigenti disposizioni normative". Il sindaco invita la cittadinanza "a seguire le norme di prevenzione diramate dal ministero della Salute". Intanto in Comune è in corso una riunione con dirigenti comunali, Polizia Locale, Protezione Civile e dirigenti scolastici.