Coronavirus: Toma, no casi in Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 FEB - "In Molise ad oggi non si segnalano casi di positività al Coronavirus, la situazione sanitaria è costantemente monitorata e sotto controllo, abbiamo i nominativi delle persone che sono in sorveglianza attiva domiciliare, non c'è bisogno di ulteriori posti letto, a breve arriveranno alla Protezione civile regionale mascherine e altri presidi di protezione individuale, quelli che attualmente abbiamo a disposizione sono più che sufficienti".

Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Donato Toma, nell'informativa di questo pomeriggio al Consiglio regionale sull'emergenza Coronavirus.

"La Protezione civile è pronta - ha aggiunto - la rete emergenziale sta funzionando, sono costantemente aggiornato sull'evolversi della situazione, ad oggi non abbiamo situazioni di cui preoccuparci".