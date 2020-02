Incendi su costa e zone interne Molise

(ANSA) - CASTROPIGNANO (CAMPOBASSO), 26 FEB - Sono in corso accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco di Campobasso su un incendio che ha distrutto un trattore agricolo in una contrada di Castropignano. A nulla è valso l'intervento dei pompieri sul posto, al loro arrivo hanno potuto soltanto circoscrivere l'area ed estinguere le fiamme. Nel corso della giornata molti gli incendi di vegetazione spontanea domati dai Vigili del fuoco di Termoli e del Distaccamento di Santa Croce di Magliano (Campobasso), lungo il litorale e in alcuni centri interni come Bonefro (Campobasso) e Casacalenda (Campobasso). Nelle ultime settimane, a causa delle temperature primaverili, l'attività dei pompieri lungo la costa per gli incendi è aumentata fino a raggiungere i livelli paragonabili al periodo estivo. (ANSA).