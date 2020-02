A Termoli parte 'Quartiere pulito 2020'

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 26 FEB - Al via a Termoli "Quartiere pulito 2020" l'iniziativa del Comune per la pulizia dei quartieri della città. Il programma è stato presentato in conferenza stampa dall'assessore all'ambiente Rita Colaci con il responsabile della Rieco sud, la ditta appaltatrice della raccolta differenziata. In quattro giornate si procederà alla raccolta di rifiuti ingombranti e raee in Contrada Colle della Torre il 29 febbraio, in Contrada Difesa Grande il 14 marzo, in zona Porticone il 21 marzo e Rio-Vivo il 28 marzo. L'attività mira a contrastare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti e a diffondere le buone pratiche legate alla raccolta differenziata, al decoro urbano e alla riduzione della produzione dei residui. Gli operatori della Rieco effettueranno lo spazzamento meccanico e manuale delle strade e dei marciapiedi del quartiere, posizionando un apposito cassone dove i residenti potranno portare tutti gli oggetti di cui vogliono disfarsi: piccoli elettrodomestici, mobiletti, poltrone ed altro.(ANSA).