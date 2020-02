Conticchio nuovo Questore Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 FEB - "Se oggi rivesto queste funzioni, lo debbo principalmente ai miei Maestri, colleghi e Superiori e in particolare alle donne e uomini della Polizia di Stato, che mi hanno insegnato a servire lo Stato e a tutelare le fasce più deboli". Così Giancarlo Conticchio, da oggi nuovo questore di Campobasso, 58 anni, nato a Gravina in Puglia (Bari), laureato in Giurisprudenza e specializzato in Criminologia clinica e Psichiatria forense presso l'Università di Bari. E' entrato in Polizia nel 1988, prestando successivamente servizio in diverse sedi. (ANSA).