Studenti Boccardi in visita al Senato

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 22 FEB - L'Istituto "Boccardi - Tiberio" di Termoli è tra i vincitori del concorso nazionale "Un giorno in Senato" relativo all'anno scolastico 2018-2019, grazie al disegno di legge "Introduzione del divieto dell'uso anonimo della rete internet e disposizione in materia di tutela del diritto all'oblio": la IV ACN e la V BCI degli indirizzi Nautico e Geometri nei giorni scorsi sono andati a Roma per ricevere il premio. Gli studenti sono stati protagonisti del settimo appuntamento delle giornate di formazione organizzate presso palazzo Madama. Il progetto, elaborato dagli alunni a margine del corso sulla privacy, si è soffermato su due aspetti:l'uso anonimo della rete internet con le sue potenziali storture e la mancanza di disposizioni chiare in materia di tutela del diritto all'oblio, quale espressione del diritto alla riservatezza nelle vicende personali diffuse via web che non siano più di pubblico interesse.(ANSA).