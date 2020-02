Coronavirus: Snami Molise,fornire a medici presidi sicurezza

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 FEB - "Adoperarsi per fornire quanto prima tutti i presidi di sicurezza necessari e indispensabili per i medici di Assistenza primaria, continuità assistenziale, EST-118, Medicina Penitenziaria, che ogni giorno prestano la loro opera, e in questo caso anche la propria vita, per l'assistenza alla salute dei cittadini molisani". È quanto chiede ai vertici della sanità molisana il presidente regionale del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (Snami), Giuseppe De Gregorio.

La richiesta, "a seguito della mutata situazione epidemica nazionale ove, al momento, l'infezione da Coronavirus ha interessato ben 5 operatori sanitari, su un totale di 20 casi tra Lazio, Lombardia e Veneto". "Con vivissima preoccupazione e pubblicamente - aggiunge - ricordiamo che i medici non possono essere lasciati soli a gestire situazioni straordinarie e devono essere, per poter continuare ad aiutare gli altri, i primi a essere protetti e messi in sicurezza". (ANSA).