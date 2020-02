Esercito, open day per 30 volontari

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 FEB - Primo approccio per conoscere le attività dell'Esercito per 30 ragazzi che hanno fatto domanda per il bando di reclutamento 2020 e che affronteranno a breve il concorso per diventare Volontari in Ferma Prefissata di un anno.

Oggi nella Caserma 'G.Pepe' di Campobasso sono stati accolti dal comandante, Col. Fulvio Amoriello. I ragazzi hanno partecipato alla cerimonia dell'Alzabandiera per poi essere messi a conoscenza della storia dell'Esercito, delle attività e delle operazioni nazionali e internazionali e delle varie fasi concorsuali che i candidati saranno chiamati a svolgere.

"L'evento - si legge in una nota del Comando militare Esercito Abruzzo-Molise - ha rappresentato una vera e propria première nel panorama delle attività promozionali svolte dall'Ente sul territorio regionale e ha certamente riscosso successo tra gli aspiranti volontari".