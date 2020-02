Morto l'attore Flavio Bucci

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "E' morto Flavio Bucci, il grande interprete noto per il personaggio di Antonio Ligabue e decine di film come il Marchese del Grillo". A renderlo noto in un post su Facebook il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. Bucci, nato da una famiglia molisano-pugliese originaria di Casacalenda (Campobasso) e di Orta Nova (Foggia), da alcuni anni risiedeva a Passoscuro, sul litorale romano. A trovare l'attore privo di vita e riverso sul pavimento della casa di Passoscuro una persona che aveva accesso all'alloggio e che poi ha dato l'allarme. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118 arrivato sul posto.