Unimol, il bando Erasmus 2020-2021

Nuove opportunità, dunque, per effettuare un'esperienza di mobilità internazionale, decisiva per la crescita culturale e per la maturazione di ognuno, ma anche un'occasione per allargare orizzonti, prospettive di lavoro e riuscire nel moderno mercato del lavoro in una società globale. Possono fare domanda studenti, specializzandi e dottorandi iscritti all'Unimol interessati a svolgere un periodo di studio in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o nei Paesi extra Ue che aderiscono al Programma. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 12 del prossimo 12 marzo. (ANSA).