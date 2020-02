Turismo: M5s,su montagna nostro impegno parte da lontano

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 FEB - "Il nostro impegno sul Comparto Montagna parte da lontano, già nella scorsa legislatura, e oggi ha registrato una tappa importante di un percorso che tende a rivoluzionare l'intero sistema gestionale del settore. In passato abbiamo denunciato più volte lo sperpero di denaro pubblico, le strutture fatiscenti, i fondi disponibili ma fermi, il sistema di 'scatole cinesi' che ha frenato lo sviluppo di Campitello Matese".

Così in una nota stampa, i consiglieri regionali di minoranza del M5s a margine dei lavori dell'Assemblea che oggi ha votato all'unanimità una mozione a sostegno delle stazioni sciistiche di Campitello Matese e Capracotta. "Attendiamo la Giunta alla prova dei fatti. Dal confronto con chi 'vive di montagna' - prosegue il documento - è venuto fuori un concetto: finora la Regione Molise ha fallito nella gestione di un patrimonio naturale che da decenni langue, Regione che deve smetterla di (non) saper fare l'imprenditore, per tornare a fare programmazione. Per questo siamo felici che la maggioranza abbia votato la mozione unitaria, ma - osservano i Cinquestelle - colpisce la disinvoltura con cui ha sconfessato quanto ha deciso essa stessa solo un anno fa".(ANSA).