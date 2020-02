Unilever,Todde,lavoriamo per occupazione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 FEB - "Il monitoraggio sulla situazione dello stabilimento Unilever a Pozzilli (Isernia) è costante, stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per salvaguardare l'occupazione e garantire la strategicità dello stabilimento". Lo ha detto il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico (Mise) Alessandra Todde. "Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti e siamo contenti che i lavoratori siano rientrati in attività. In tempi brevi - ha aggiunto - riconvocheremo le parti al Ministero in modo da strutturare concretamente un percorso condiviso con tutti gli attori al tavolo. Il Mise ha dimostrato di lavorare al fianco delle imprese e dei lavoratori cercando di trovare, giorno dopo giorno, soluzioni a problemi che hanno radici molto profonde.

L'attenzione è alta - ha concluso - e mi impegno, come sempre ho fatto da quando lavoro al ministero, ad ascoltare le parti e a trovare soluzioni concrete. Non lasceremo soli né i lavoratori né l'azienda".