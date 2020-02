S.Valentino, storia di Fonzo e Delicata

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 FEB - La storia che racconta l'amore di Fonzo e Delicata sarà rivissuta a Campobasso il 14 febbraio, alle 19, con un bacio collettivo tra innamorati e flash mob sotto la 'Torre Terzano'. E' questo il luogo simbolo della leggenda, risalente al 1587, di Fonzo Mastrangelo e Delicata Civerra e del loro tragico amore. L'iniziativa promossa dal Comune, organizzata da Confcommercio Molise e Associazione 'Pro Crociati e Trinitari per le rievocazioni storiche molisane', vedrà Daniela Poggi come testimonial. I due ragazzi appartenevano a fazioni contrapposte, 'Trinitari' e 'Crociati', perciò il loro amore fu osteggiato dal padre di Delicata che la rinchiuse nella Torre. Sancita la pace, Fonzo, nel frattempo arruolatosi nella milizia per combattere in Francia, tornò in città, ma Delicata si era gravemente ammalata. Il tempo di infilarle l'anello al dito e giurarle eterno amore, poco dopo lei morì. La leggenda racconta che Fonzo partì poi per Roma dove vestì l'abito francescano e morì nel 1599, ancora giovanissimo.(ANSA).