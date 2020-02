Ambienti 4.0, fra timori e benefici

(ANSA) - PESCARA, 7 FEB - Approfondire le questioni correlate ai processi di implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale nei diversi contesti aziendali, i conseguenti timori ad esempio della possibile perdita posti di lavoro, ma anche i risvolti positivi: sono i temi dell'incontro "Ambienti 4.0 - Uomo, intelligenza artificiale e robot" in programma oggi alle 17.30 a Pescara nella sede di Confindustria Chieti Pescara. Lo organizza il gruppo regionale Abruzzo e Molise di Aidp, Associazione italiana per la Direzione del Personale. Dopo i saluti del presidente di Confindustria Chieti Pescara Silvano Pagliuca, interventi del presidente Aidp Abruzzo e Molise Alfonso Orfanelli, dell'avvocato giuslavorista Andrea Bonanni Caione, di Cristian Caramanico di ICO Srl, del presidente dell'Azienda regionale per le Attività Produttive Giuseppe Savini e dell'assessore Attività Produttive, Turismo, Cultura della Regione Abruzzo di Mauro Febbo, conclusioni di Luigi Di Giosaffatte, direttore generale Confindustria Chieti Pescara.

"Si è naturalmente combattuti tra volontà di fruire dei vantaggi produttivi connessi all'introduzione delle innovazioni tecnologiche e l'esigenza di far sì che questo si traduca in vero progresso - dichiara Orfanelli - Scopo del rapporto che sarà presentato oggi è fornire un contributo a questo percorso di conoscenza, condividendo i risultati di una ricerca condotta tra coloro che saranno in prima linea nella definizione di nuovi ambienti lavorativi che vedranno nella convivenza tra intelligenze umane e artificiali il loro contesto naturale".

L'Aidp, attraverso una rete di oltre 3000 soci in Italia e 16 gruppi regionali, promuove uno sviluppo serio e responsabile della cultura manageriale in ambito Risorse Umane. E' punto di riferimento in Italia per tutti coloro che si occupano professionalmente della relazione Individuo/Azienda, coniugando le esigenze dello sviluppo dell'impresa e delle persone. (ANSA).