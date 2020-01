Musica: Perosi, concerto inaugurazione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 GEN - Domani alle 20, al Teatro 'Savoia' di Campobasso, concerto di inaugurazione dell'Anno accademico 2019-2020 del Conservatorio di musica 'L. Perosi'.

Nuovo capitolo, dunque, nuove sfide e traguardi per la scuola di grado universitario di alta formazione artistica, musicale e coreutica che sta facendo registrare significativi risultati.

"Abbiamo la fortuna di occuparci di musica, estetica, bellezza, di arte - le parole del direttore Vittorio Magrini - insomma di quella particolare e meravigliosa branca della conoscenza umana nella quale, da sempre, il nostro Paese si è oltremodo distinto per la qualità e la quantità di persone ed opere. Partendo da questo nostro illustre passato - ha aggiunto - dobbiamo ricercare il sistema migliore per continuare l'Opera, il Percorso, la Strada Maestra che ci permetta di trovare e diffondere la 'Bella scintilla divina', la sola che ci può guidare ed indirizzare, senza indugi ed affanni verso la Gioia della Musica".