Imprese:Molise, 2019 crescita vicino a 0

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 GEN - In Molise nel 2019 sono state costituite 1.856 nuove imprese, 20 in meno rispetto al 2018. È quanto emerge dal rapporto 'Movimprese' di Unioncamere. Le difficoltà che il settore sta attraversando vengono però evidenziate dalle 1.832 chiusure di imprese esistenti, 167 in più rispetto al precedente anno, che ha determinato un saldo positivo di 24 imprese con una crescita di appena lo 0,07%. I quattro settori più significativi in regione per numerosità di imprese, agricoltura, commercio, costruzioni e attività manifatturiere, mostrano tutti segnali di arretramento, andando a confermare l'andamento negativo che si era avuto anche nel corso del 2018. Stabili o senza variazioni di rilievo la situazione degli altri settori economici, con l'unica eccezione in positivo rappresentata dalle imprese di servizi di noleggio e servizi alle imprese.