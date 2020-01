Provenzano, qui servono infrastrutture

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 28 GEN - "Il Molise nel Sud ha bisogno di una nuova stagione da un lato di infrastrutturazione e dall'altro di rilancio degli investimenti pubblici privati perché così si crea lavoro". Così, oggi, a Termoli il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano al suo arrivo nello stabilimento lattiero-caseario Del Giudice della città. Provenzano arrivato alle 10.40 in auto nell'area industriale "Valle Biferno", ha raggiunto subito lo stabilimento automobilistico Fca dove ha tenuto un incontro con i vertici e poi, intorno alle 12 ha raggiunto l'azienda della famiglia Del Giudice dove ad attenderlo c'erano i sindaci del Basso Molise e alcuni amministratori dell'alto Molise. "Io dico che bisogna farlo nell'immediato, ma bisogna anche avere una prospettiva perché i giovani non se ne vanno solo perché manca il lavoro, perché quello manca spesso anche da altre parti nel resto del Paese. Se ne vanno quando non vedono una prospettiva a 10-20 anni".