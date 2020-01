Investe ragazza e fugge, denunciato

(ANSA) - ISERNIA, 23 GEN - È un 45enne di Isernia l'uomo fuggito dopo aver investito, ieri sera, una ragazza nel quartiere San Lazzaro. L'auto è stata rintracciata dal un poliziotto di quartiere e da una pattuglia della GdF. Il 45enne è stato accompagnato accompagnato in Questura e denunciato per fuga in seguito ad incidente con danni a persona ed omissione di soccorso. Determinante il contributo di alcuni testimoni dell'incidente che avevano annotato alcuni dei numeri della targa del veicolo e la chiave di casa della ragazza rimasta incastrata tra alcuni pezzi della carrozzeria dell'auto subito sequestrata. La ragazza è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 15 giorni. (ANSA).