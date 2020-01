Asrem, 12 persone in lizza per posto dg

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 GEN - Indiscrezioni tante, ma al momento nessuna certezza su chi sarà il nuovo direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem). In lizza, una rosa di 12 candidati che lo scorso 16 gennaio hanno partecipato ai colloqui davanti a una commissione di esperti. I rumors, scrive il quotidiano locale 'Primo Piano', indicano alcune strade: su tutte quella dell'Abruzzo, in particolare Chieti, poi il Lazio con Frosinone, le Marche, ma anche una possibile soluzione interna al Molise. Voci che si rincorrono, dunque, con il presidente della Regione Donato Toma che non si sbilancia e, in un'intervista a 'Primo Piano' sottolinea: "Non posso dire nulla, dovrò leggere la rosa dei nomi, poi li dovrò sentire e parlarci, io non sono scontato nelle decisioni". Poi aggiunge: "Tutto quello che ho detto finora non individua nulla del mio pensiero. Ho detto tutto e il contrario di tutto, mi rendo conto".