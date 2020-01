Molisani in pellegrinaggio per S.Timoteo

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 22 GEN - I sindaci del Basso Molise con il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca e 1.200 fedeli hanno partecipato a Roma al pellegrinaggio straordinario in occasione del viaggio del Corpo di San Timoteo nelle Basiliche di San Paolo e San Pietro e della prima domenica della Parola di Dio. La delegazione del Basso Molise è stata accolta dal saluto del Santo Padre rivolto ai pellegrini nel corso dell'udienza generale in aula Paolo Sesto e poi l'incontro di Papa Francesco con i sacerdoti e gli amministratori per una foto di gruppo. "E' stata una giornata storica - il commento dei partecipanti -. Grande emozione nel condividere alcuni momenti con Papa Francesco che ha invitato tutti a pregare e a impegnarsi per il bene comune". Il Santo Padre si è poi soffermato con i fedeli procedendo con la benedizione delle famiglie e dei bambini arrivati dal Molise. Domenica prossima, le reliquie di San Timoteo, saranno trasferite nella Basilica di San Pietro per la messa celebrata dal Papa. (ANSA).